Αλκοόλ και ναρκωτικά «πνίγουν» το βρετανικό κοινοβούλιο

Μπορούμε να πούμε ότι αν το βρετανικό κοινοβούλιο είχε ένα μότο, αυτό θα ήταν το «Sex and Drugs and Rock and Roll». Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο των αλλεπάλληλων καταγγελιών κατανάλωσης αλκοόλ, χρήσης ναρκωτικών, παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού, σεξουαλικών παρενοχλήσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς βουλευτών και εργαζομένων εντός των κυβερνητικών κτιρίων.

Άλλωστε και τα πρόστιμα για το «Partygate», τα οποία χθες ξεπέρασαν τα 100, αποδεικνύουν τη γενικότερη κουλτούρα στο Γουέστμινστερ και δυστυχώς απλά την κορυφή του παγόβουνου των σκανδάλων.

Χαρακτηριστικό ότι μόνο τον μήνα Μάρτιο, καταγράφηκαν 9 περιστατικά ακραίας κατανάλωσης αλκοόλ στο Γουέστμιντερ ενώ οι 5 από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν άτομα και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Μάλιστα, η προσοχή στρέφεται και στην παμπ που υπάρχει εντός του κτιρίου της Βουλής, η οποία μάλιστα έχει πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα της, όπου είναι σύνηθες βουλευτές, προσωπικό, λομπίστες και δημοσιογράφοι να πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους με τη συνοδεία ποτού.

Τα σκάνδαλα και οι παραιτήσεις βουλευτών

Η Βουλή των Κοινοτήτων στις όχθες του Τάμεση

Παρόλα αυτά το αλκοόλ δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, οι Times αποκάλυψαν ότι βρέθηκαν ίχνη ναρκωτικών σχεδόν σε όλες τις τουαλέτες του Γουέστμινστερ, με τη χρήση κοκαΐνης να γίνεται πολλές φορές απροκάλυπτα. Άλλωστε και οι παραιτήσεις των βουλευτών δεν είναι λίγες εξαιτίας ανήθικων συμπεριφορών και νομικών παραβιάσεων.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Συντηρητικός βουλευτής Νέιλ Πάρις παραιτήθηκε από το κόμμα καθώς πιάστηκε να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό εντός της Βουλής. Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, ο συνάδελφός του και επίσης Συντηρητικός βουλευτής Ιμράν Αχμάντ Καν αναγκάστηκε να παραιτηθεί καθώς κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για σεξουαλική παρενόχληση 15χρονου αγοριού χρόνια πριν. Και ο Εργατικός βουλευτής Λίαμ Μπερν αποβλήθηκε για δύο μέρες από τη Βουλή, διότι έκανε μπούλινγκ στο προσωπικό.

Μιλώντας χθες, Πέμπτη, στο ραδιόφωνο των Times η υφυπουργός Δικαιοσύνης Βικτόρια Άτκινς δήλωσε ότι «η Βουλή των Κοινοτήτων δεν είναι χώρος για να κοιμηθείς το βράδυ, ούτε χώρος για να καταναλώσεις αλκοόλ και να βγεις εκτός εαυτού, είναι χώρος εργασίας».

Οι αντιδράσεις βουλευτών και η ανάγκη αλλαγών

Πόσο ευθύνεται ο Μπόρις Τζόνσον για την παρακμή;

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, που υπερτονίζει ότι «αυτό είναι πρόβλημα της γενικότερης κουλτούρας που υπάρχει στη Βουλή των Κοινοτήτων» και προσθέτει ότι «η συμβουλή μου σε κάθε βουλευτή είναι να αποφύγει τα μπαρ και όταν τελειώνει τη δουλειά να πηγαίνει απευθείας σπίτι».

Ο Πρόεδρος της βρετανικής Βουλής Σερ Λιντσεϊ Χόιλ απαιτεί δραστικές αλλαγές και ετοιμάζει νέο κανονισμό για την επίβλεψη της συμπεριφοράς των αξιωματούχων. Μεταξύ άλλων πρότεινε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος για την πρόσληψη του προσωπικού της Βουλής αλλά και μιας ανεξάρτητης επιτροπής που θα εξετάζει τις καταγγελίες.

ΠΗΓΗ: DW