Πακέτο 300 δισ. από Κομισιόν για ενεργειακή ασφάλεια

Το νέο πακέτο προτάσεων της Κομισιόν για την ενεργειακή ασφάλεια και τον έλεγχο των τιμών παρουσίασαν οι Βρυξέλλες. Η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της καλεί τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη της για τις τιμές ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Επιπλέον, μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα τίθενται στη διάθεση των κρατών-μελών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα και κατά την επόμενη περίοδο θέρμανσης.

Στις αγορές φυσικού αερίου:

Επιλογές παρέμβασης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για τα κράτη-μέλη:

Our proposals are addressing Europe's energy security, our defence and support to Ukraine.



We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.



We can.

