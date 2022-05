Μασκ: Ξοδεύω <5% του χρόνου μου (πραγματικά) στην εξαγορά του Twitter

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ελον Μασκ αφήνει υπονοούμενα για τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Twitter όσον αφορά τα fake accounts, τα οποία το κοινωνικό δίκτυο υποστηρίζει ότι είναι λιγότερο από το 5% των ημερήσιων ενεργών χρηστών. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι ψευδείς λογαριασμοί του δικτύου είναι 20%. Οι δηλώσεις του αφήνουν υπονοούμενα και για την επίτευξη της συμφωνίας εξαγοράς του Twitter, η οποία πάγωσε με δική του πρωτοβουλία.

«Για να είμαι σαφής, ξοδεύω <5% (αλλά στην πραγματικότητα) του χρόνου μου στην απόκτηση του Twitter. Δεν είναι πυρηνική φυσική! Χθες ήταν το Giga Texas, σήμερα είναι το Starbase. Η Tesla είναι στο μυαλό μου 24/7.

Μπορεί να φαίνεται όπως παρακάτω, αλλά δεν είναι αλήθεια».

To be clear, I’m spending <5% (but actually) of my time on the Twitter acquisition. It ain’t rocket science!



Yesterday was Giga Texas, today is Starbase. Tesla is on my mind 24/7.



So may seem like below, but not true. pic.twitter.com/CXfWiLD2f8