Καύσωνας σε Ιβηρική-Γαλλία-Βρετανία, φωτιά στην τιμή ρεύματος

Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, η Ιβηρική χερσόνησος δοκιμάζεται και πάλι σήμερα, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται ότι θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες, λιγότερο από έναν μήνα μετά το προηγούμενο κύμα καύσωνα.

Τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα είναι άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αφού οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνουν ταυτόχρονα την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα αυτών των φαινομένων, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Ισπανία σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Aemet σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει έως και 42 βαθμούς στην Εστρεμαδούρα και 41 στην Ανδαλουσία. Στα βορειοδυτικά, όπου συνήθως δεν κάνει τόση ζέστη, η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Ο καύσωνας που ξεκίνησε από την Κυριακή αναμένεται ότι θα κρατήσει 9-10 ημέρες, θα είναι δηλαδή «ένα από τα τρία μεγαλύτερα κύματα που έχει βιώσει η Ισπανία από το 1975», ανέφερε ο Ρουμπέν δελ Κάμπο, ένας εκπρόσωπος της Aemet. Υπενθύμισε εξάλλου ότι τα κύματα καύσωνα έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 12 χρόνια.

Σύμφωνα με την Aemet, οι πιο ακραίες θερμοκρασίες αναμένονται από αύριο μέχρι και την Πέμπτη. Η υπηρεσία δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει από τώρα εάν θα σπάσει το απόλυτο ρεκόρ που καταγράφηκε πέρσι τον Αύγουστο στο Μοντόρο και ήταν οι 47,4 βαθμοί Κελσίου.

Στη γειτονική Πορτογαλία ο υδράργυρος έφτασε έως και τους 44 βαθμούς την Κυριακή σε ορισμένες ζώνες, δυσκολεύοντας την κατάσβεση των πυρκαγιών, η μεγαλύτερη εκ των οποίων, στην κοινότητα Οουρέμ, τέθηκε σήμερα υπό έλεγχο.

Ένα νέο κύμα ζέστης πλήττει στο μεταξύ από σήμερα τη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι αύριο Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 36-38 βαθμών στην κοιλάδα του Ροδανού και στη συνέχεια η ζέστη θα επεκταθεί προς τα κεντρικά, τα ανατολικά και τα βόρεια. Δεν αποκλείεται από την Κυριακή και μετά να εξελιχθεί σε κύμα καύσωνα (υψηλή θερμοκρασία μέρα και νύτα). Σύμφωνα με τον Σεμπαστιάν Λεάς, της Météo-France, το φαινόμενο θα διαρκέσει 8-10 ημέρες και η κορύφωσή του αναμένεται «μεταξύ Σαββάτου και Τρίτης», 19 Ιουλίου.

Προειδοποίηση για «ακραία ζέστη» από την επόμενη Κυριακή εξέδωσε σήμερα και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αγγλία και σε μέρος της Ουαλίας.

Οι θερμοκρασίες ήδη από τις αρχές αυτής της εβδομάδας είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες για την εποχή. Σήμερα και αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Βρετανία.

Το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Βρετανία ανάγεται στις 25 Ιουλίου 2019 και ήταν οι 38,7°C που καταγράφηκαν στον βοτανικό κήπο του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία. Με βάση ορισμένα μοντέλα πρόβλεψης, ίσως το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα να ξεπεραστεί το όριο των 40 βαθμών σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

After a very warm and locally hot start to the week, temperatures dipping slightly as fresher Atlantic air arrives across the country from north and west on Tuesday.



However, exceptionally hot air is likely to push north from France and Spain next weekend 👇 pic.twitter.com/QaGEK7RxAz