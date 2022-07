IEA: Κίνδυνος για την οικονομία οι τιμές πετρελαίου

Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη είναι οι τιμές του πετρελαίου, όπως σημειώνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, ο Οργανισμός υποβαθμίζει τις προβλέψεις του για την κατανάλωση πετρελαίου φέτος και του χρόνου, εν μέσω αυξημένων φόβων για ύφεση, προειδοποιώντας ότι οι τιμές απειλούν τη σταθερότητα στις αναδυνόμενες οικονομίες.

Η αύξηση της κατανάλωσης το 2022 υποβαθμίζεται πλέον στα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η μέση κατανάλωση θα είναι 99,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2022 και στη συνέχεια θα ξεπεράσει τα προ Covid επίπεδα το 2023 με περαιτέρω αύξηση κατά 2,1 εκατομμύρια ημερησίως.

Ωστόσο, η αδυναμία της ζήτησης αντισταθμίζεται από τη σύσφιξη της προσφοράς μετά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και καθώς μειώνεται η πλεονάζουσα ικανότητα του ΟΠΕΚ+.

Αναφέρει ότι η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου στις αναπτυγμένες χώρες επιβραδύνεται πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ως απάντηση στις τιμές-ρεκόρ των καυσίμων.

Η ζήτηση πετρελαίου μειώθηκε τον Απρίλιο κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στον ΟΟΣΑ - μια μείωση που ήταν περίπου διπλάσια από τα τυπικά εποχικά στάνταρντ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό, ωστόσο, από την αύξηση της ζήτησης στην Ασία.

