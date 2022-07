Shell: Θα είναι σκληρός ο χειμώνας για την Ευρώπη

Ο επικεφαλής του ενεργειακού κολοσσού Shell προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν «πραγματικά σκληρό» χειμώνα καθώς το κόστος ενέργειας εκτινάσσεται στα ύψη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell, Ben van Beurden, επανέλαβε τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτόξευση των τιμών, μιλώντας στην Οξφόρδη την Πέμπτη το πρωί.

Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έναν «πραγματικά σκληρό» χειμώνα ενόψει του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκδοση δελτίου καυσίμων, τόνισε ο van Beurden.

«Θα είναι ένας πραγματικά σκληρός χειμώνας στην Ευρώπη. Όλοι θα αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντική κλιμάκωση των τιμών της ενέργειας», δήλωσε ο CEO της Shell στο Εαρινό Συνέδριο Aurora στην Οξφόρδη, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Στη χειρότερη περίπτωση, η Ευρώπη θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει την κατανάλωση ενέργειας, πρόσθεσε.

Shell CEO Van Beurden Says We Will All Face Very Significant Escalation in Energy Prices$SHEL

View more: https://t.co/teCY5VxgU9#Ainvest #Ainvest_Wire #Stocks #Trading #Investment pic.twitter.com/dNfFOqOMQr