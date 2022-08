Βούτηξε η παραγωγή των εταιρειών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Η παραγωγή στα εργοστάσια του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ μειώθηκε με ταχύτερο ρυθμό αυτόν τον μήνα, καθώς οι εταιρείες πλήττονται από την αδύναμη ζήτηση των πελατών, σύμφωα με τον δείκτη PMI. Η παραγωγή σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες μειώθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2020 , σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global.

Η μείωση της παραγωγής ήταν ευρείας βάσης, με τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών να καταγράφουν τη χαμηλότερη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες του τομέα των υπηρεσιών κατέγραψαν τον πιο απότομο ρυθμό μείωσης, καθώς η δραστηριότητα μειώθηκε ραγδαία, ενώ οι παραγωγοί αγαθών σημείωσαν μέτρια πτώση στην παραγωγή.

Οι επιχειρήσεις επλήγησαν από μια σειρά προβλημάτων – από ελλείψεις υλικών και καθυστερήσεις στην παράδοση έως τις πρόσφατες αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που έπληξαν τη ζήτηση των πελατών.

PMI is definitely at recession levels now. Atlanta Fed Q3 is currently tracking at 1.7% annualized, update comes tomorrow pic.twitter.com/k179GC7YB9