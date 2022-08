Γεράκι ο Πάουελ: Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τη μάχη με τον πληθωρισμό

Ο Τζ. Πάουελ δήλωσε ότι η Federal Reserve «πρέπει να συνεχίσει μέχρι να τελειώσει η δουλειά» και χρησιμοποίησε την ομιλία στο Jackson Hole για να δώσει το πιο επιθετικό μήνυμά του μέχρι σήμερα σχετικά με την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να τιθασεύσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό ανεβάζοντας τα επιτόκια.

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία στην πρώτη με παρουσία κοινού μετά την πανδημία, ο Πάουελ είπε ότι η μείωση του πληθωρισμού πιθανότατα θα οδηγήσει σε «μια διαρκή περίοδο ανάπτυξης κάτω από την τάση» και προέβλεψε ότι «πολύ πιθανόν θα υπάρξει κάποια άμβλυνση στις συνθήκες στην αγορά εργασίας».

«Αυτά είναι το ατυχές κόστος της μείωσης του πληθωρισμού», είπε ο Πάουελ καθώς προέβλεψε «κάποιο πόνο» για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας: «Αλλά μια αποτυχία αποκατάστασης της σταθερότητας των τιμών θα σήμαινε πολύ μεγαλύτερο πόνο».

Οι δηλώσεις είχαν σκοπό να διαλύσουν τις αμφιβολίες σχετικά με την αποφασιστικότητα της Fed να συνεχίσει να πιέζει την οικονομία των ΗΠΑ για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό μετά την έναρξη της πιο επιθετικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από το 1981. «Λαμβάνουμε δυναμικά και γρήγορα βήματα για να μετριαστεί η ζήτηση, ώστε να έρθει σε καλύτερη ευθυγράμμιση με την προσφορά και να διατηρήσουμε σταθερές τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό», είπε ο Πάουελ.

Η ομιλία του, επισημαίνουν οι Financial Times ήταν σε έντονη αντίθεση με το μήνυμα που έδωσε στο περσινό συμπόσιο, όταν προέβλεψε ότι η άνοδος των τιμών καταναλωτή ήταν ένα «παροδικό» φαινόμενο που προέρχεται από ζητήματα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Έκτοτε κατέστη σαφές ότι ο πληθωρισμός καθοδηγείται από τη ζήτηση και επομένως είναι πιθανό να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος της Fed επανήλθε στα μαθήματα της δεκαετίας του 1970, όταν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετώπισε σε μια περίοδο αναταραχής, αφού έκανε αρκετές γκάφες πολιτικής και απέτυχε να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Αυτό ανάγκασε τον Πολ Βόλκερ, ο οποίος έγινε πρόεδρος της Fed τον Αύγουστο του 1979, να «πνίξει» την οικονομία και να προκαλέσει περισσότερο πόνο από ό,τι θα ήταν απαραίτητο εάν οι αξιωματούχοι είχαν ενεργήσει πιο γρήγορα.

«Η ιστορία προειδοποιεί για τις συνέπειες της πρόωρης χαλάρωσης της πολιτικής», είπε ο Πάουελ καθώς εξήγησε ότι τα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν σε επίπεδο που να περιορίζει την ανάπτυξη «για κάποιο χρονικό διάστημα».

Το κύριο μάθημα εκείνης της περιόδου ήταν ότι «οι κεντρικές τράπεζες μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την επίτευξη χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού», είπε, επαναλαμβάνοντας την «άνευ όρων» δέσμευση της Fed για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών.

Τόνισε επίσης τον κίνδυνο που ενέχει ο πληθωρισμός να παραμείνει πολύ υψηλός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση κατά την οποία οι άνθρωποι αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις των τιμών. «Όσο περισσότερο συνεχίζεται η τρέχουσα περίοδος υψηλού πληθωρισμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να παγιωθούν οι προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό», προειδοποίησε ο Πάουελ.

Τον περασμένο μήνα, η κεντρική τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη συνεχόμενη άνοδο των επιτοκίων, κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, φέρνοντας το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε ένα νέο εύρος στόχου από 2,25% έως 2,50%. Οι αξιωματούχοι της Fed συζητούν εάν θα χρειαστεί μια τρίτη αύξηση του ίδιου μεγέθους στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο ή εάν θα έπρεπε να επιλέξουν άνοδο κατά 50 μονάδες βάσης.

Ο Πάουελ είπε ότι κάποια στιγμή θα ήταν σκόπιμο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός των αυξήσεων των επιτοκίων. Ωστόσο, απέρριψε πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν μια ελαφρά χαλάρωση του πληθωρισμού ως ανεπαρκή, προσθέτοντας: «Η βελτίωση ενός μήνα υπολείπεται πολύ από αυτό που θα χρειαστεί να δει η επιτροπή προτού είμαστε σίγουροι ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τα κάτω».

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσουν επώδυνη ύφεση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άποψη των περισσότερων από τους οικονομολόγους της Wall Street, οι οποίοι προβλέπουν τουλάχιστον μια ήπια ύφεση κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο.

