ΕΕ: Εκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ενέργειας

Έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ το συντομότερο δυνατό προγραμματίζει η Τσεχική Δημοκρατία, προεδρεύουσα χώρα της Ένωσης αυτό το εξάμηνο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας Γιόζεφ Σικέλα.

«Είμαστε σε ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, που πλήττει ολόκληρη την ΕΕ. Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα, θα προτείνω τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Σικέλα στο Twitter.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole 🇪🇺. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.