Ελον Μασκ: Πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, τάχθηκε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, υποστηρίζοντας την ευρύτερη χρήση της παγκοσμίως. Το σχόλιό του έρχεται εν μέσω ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, καθώς προσπαθεί να περιορίσει τις εισαγωγές καυσίμων από τη Ρωσία.

«Οι χώρες θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας! Είναι τρέλα από άποψη εθνικής ασφάλειας και κακό για το περιβάλλον να κλείνουν (τα εργοστάσια)», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα σταματήσει τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών εργοστασίων της.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.