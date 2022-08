Στις fintech και cleantech εστιάζουν οι επενδύσεις Venture Capital

Ενώ η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αυξάνεται, οι τομείς του fintech, της κυβερνοασφάλειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας παραμένουν άκρως ελκυστικοί και οι βασικοί αποδέκτες της παγκόσμιας χρηματοδότησης VC (Venture Capital), αγγίζοντας τα US$ 120.2 δισ. κατά το β’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με σχετική έκθεση της KPMG.

Οι επενδυτές εστίασαν περισσότερο στην κερδοφορία, ενώ η Αμερική και η Ευρώπη επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, προσελκύοντας US$ 66.2 δισ. και US$ 27.3 δισ. αντίστοιχα σε χρηματοδότηση VC κατά το β’ τρίμηνο του 2022.

Η παγκόσμια αγορά προσέλκυσης κεφαλαίων άγγιξε τα US$ 158.6 δισ. στα μέσα του έτους, καταγράφοντας ρεκόρ παρά την αβεβαιότητα που επικράτησε στην αγορά.

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής, εφοδιαστικής και οικονομικής αβεβαιότητας, οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου (Venture Capital - VC) σημειώνουν πτώση, αρκετοί τομείς ωστόσο, μεταξύ τους οι fintech και cleantech, έγιναν αποδέκτες πιο επιλεκτικών επενδύσεων.

Όπως περιγράφεται στην έκδοση του Venture Pulse του β’ τριμήνου 2022 - την τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύεται από την KPMG Private Enterprise, που περιέχει αναλύσεις σε σχέση με βασικές συναλλαγές και τάσεις VC παγκοσμίως - οι τομείς των fintech, κυβερνοασφάλεια, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και εναλλακτικών πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις VC έπεσαν στα US$ 120.2 δισ. μέσω 8 420 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2022.

Η Αμερική προσέλκυσε επενδύσεις VC ύψους US$ 66.2 δισ. - πάνω από τις μισές παγκόσμιες επενδύσεις VC - στη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2022, με US$ 62.3 δισ. αυτού του ποσού να κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή αγορά επέδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα προσελκύοντας US$ 27.2 δισ. επενδύσεων κατά το β’ τρίμηνο του 2022. Παρά τη μείωση για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη παρέμειναν υψηλές συγκριτικά με την περίοδο πριν το β’ τρίμηνο του 2021. Το β’ τρίμηνο του 2022 εξελίχθηκε πιο υποτονικό στην Ασία, καταγράφοντας χαμηλό οχτώ τριμήνων, πέφτοντας στα US$ 24.5 δισ. μέσω 2 206 συναλλαγών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics συνεχίζει να αυξάνεται καθώς συνεχίζονται και οι σημαντικές προκλήσεις στον κλάδο. Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως και η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, οδηγεί τους επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές πηγών και αποθήκευσης ενέργειας. Οι επενδύσεις στα ηλεκτρικά οχήματα, τις τεχνολογίες μπαταριών και το υδρογόνο καθίστανται πιο ελκυστικές.

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες συναλλαγές VC παγκοσμίως κατά το β’ τρίμηνο του 2022, μεταξύ των οποίων προσέλκυση κεφαλαίων ύψους US$ 2 δισ. από την Epic Games, US$ 1.7 δισ. από την Space X και US$ 1.5 δισ. από την Gopuff. Με την προσέλκυση κεφαλαίων ύψους US$ 1.2 δισ. η γερμανική εταιρεία στον κλάδο του fintech, Trade Republic, κατέκτησε την τέταρτη θέση, ενώ ήταν η μόνη εταιρεία εκτός ΗΠΑ με άντληση χρηματοδότησης άνω του US$ 1 δισ. στη διάρκεια του τριμήνου. Στην Ασία, η μεγαλύτερη συναλλαγή του τριμήνου άγγιξε τα US$ 805 εκ. από την Ινδική Dailyhunt.

«Με τις αποτιμήσεις να μειώνονται, πολλές εταιρείες τεχνολογίας να καταγράφουν χαμηλές επιδόσεις στις κεφαλαιαγορές, χωρίς κάποιο φως στον ορίζοντα όσον αφορά την γεωπολιτική αβεβαιότητα, αλλά και τις υπόλοιπες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά VC παγκοσμίως, βλέπουμε πλέον τους επενδυτές να συμβουλεύουν τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους να διατηρούν τα ταμειακά τους διαθέσιμα», αναφέρει ο Jonathan Lavender, Global Head, της KPMG Private Enterprise, KPMG International. «Καθώς οδεύουμε στο γ’ τρίμηνο του 2022, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι start-up παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα ολοένα πιο δυσχερές περιβάλλον, όπου η κερδοφορία θα έχει κρίσιμη σημασία».

Βασικά σημεία - β’ τρίμηνο 2022

Oι παγκόσμιες επενδύσεις VC σημείωσαν σημαντική πτώση, από τα US$ 165.3 δισ. μέσω 11 468 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 120.2 δισ. μέσω 8 420 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2022.

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο μειώθηκαν από τα US$ 89.3 δισ. μέσω 5 034 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 66.2 δισ. μέσω 3 778 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2022. Από τις ΗΠΑ προήλθαν τα US$ 62.3 δισ. των επενδύσεων του β’ τριμήνου του 2022 για την αμερικανική ήπειρο.

Οι επενδύσεις VC στην Ασία συρρικνώθηκαν σε χαμηλό οχτώ τριμήνων ύψους US$ 24.5 δισ. μέσω 2 206 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2022.

Παρά την πτώση στα US$ 27.2 δισ. το β’ τρίμηνο του 2022, οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη παρέμειναν ισχυρές σε σύγκριση με την ιστορική τάση.

Η παγκόσμια άντληση χρηματοδότησης παρέμεινε πολύ ισχυρή, με συγκέντρωση US$ 158.2 δισ. έως το τέλος του β’ τριμήνου του 2022 - σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το ρεκόρ των US$ 252.2 δισ. που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2021.

Μετά την απότομη «βουτιά» από τα US$ 355 δισ. του δ’ τριμήνου του 2021 στα US$ 70 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022, η αξία των αποεπενδύσεων μειώθηκε ακόμα περαιτέρω σε μόλις US$ 50.8 δισ. το β’ τρίμηνο του 2022.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (Corporate Venture Capital, CVC) υποχώρησαν από US$ 76.6 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2022 στα US$ 49.7 δισ. το β΄τρίμηνο του 2022.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά

«Η έλλειψη ορατότητας αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο και οι αρνητικές μακροοικονομικές συνθήκες είχαν ανασταλτική επίδραση στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων των διαχειριστών VC και επιβράδυναν τον όγκο και αξία των συναλλαγών παγκοσμίως το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον, το βάρος έχει πέσει στην αποτελεσματική διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου εταιρειών σε επίπεδο κερδοφορίας και τις στοχευμένες αποεπενδύσεις. Εξυπακούεται όμως ότι συνεχίζει να υπάρχει σημαντική διαθέσιμη ρευστότητα για εξαγορές σε περιζήτητους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως fintech, cleantech, cybersecurity που χαρακτηρίζονται από σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης».

Η παγκόσμια άντληση χρηματοδότησης συνεχίζεται με ρυθμούς ρεκόρ, χάρη στη δραστηριότητα που σημειώνεται στις ΗΠΑ.

Η παγκόσμια δραστηριότητα άντλησης χρηματοδότησης εξελίχθηκε με ρυθμούς ρεκόρ στα μέσα του έτους, αγγίζοντας τα US$ 158.2 δισ. έως το τέλος του β’ τριμήνου του 2022. Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν το μερίδιο τους , με US$ 121.5 δισ. στα μέσα του έτους, έναντι του ετήσιου υψηλού των US$ 138.9 δισ. κατά το 2021. Οι επενδύσεις VC στην κυβερνοασφάλεια, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες διατηρήθηκαν ισχυρές στις ΗΠΑ κατά το β’ τρίμηνο του 2022, έχοντας θέσει τις βάσεις για να παραμείνουν εξίσου ελκυστικές και κατά το γ’ τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, η δραστηριότητα άντλησης χρηματοδότησης στην Ευρώπη άρχισε να επιβραδύνεται, με συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους US$ 13.3 δισ. στα μέσα του έτους, ενώ παρέμεινε ιδιαίτερη

υποτονική στην Ασία σε σύγκριση με τα προηγούμενα υψηλά, καθώς αντλήθηκαν 16.9 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Δεν διαφαίνεται κάποιο τέλος στην αβεβαιότητα αλλά το ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες αυξάνεται.

Καθώς μπαίνουμε στο γ’ τρίμηνο του 2022, η παγκόσμια αβεβαιότητα που ταλανίζει τον κόσμο αναμένεται να συνεχιστεί ενώ πιθανόν το παράθυρο των IPO θα παραμείνει κλειστό και οι επενδύσεις VC υποτονικές.

Η δραστηριότητα M&A παγκοσμίως ίσως αυξηθεί καθώς οι επενδυτές αναζητούν συμφωνίες μεταξύ εταιρειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενώ οι start-up από διάφορους κλάδους επιζητούν την ενοποίηση για να βελτιώσουν τις οικονομίες κλίμακας και τη θέση τους στην αγορά. Στις νέες τεχνολογίες, η πλημμυρίδα των κρυπτονομισμάτων πιθανόν να αντιστραφεί με περαιτέρω ενοποιήσεις μεταξύ εταιρειών, καθώς μπαίνουμε στο γ’ τρίμηνο του 2022, και πολλοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το σημαντικό ξεπούλημα των στοιχείων ενεργητικού που είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες.

«Παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα εκεί έξω, το επόμενο τρίμηνο οι επενδυτές VC θα εξετάζουν με πιο κριτικό μάτι τους δυνητικούς στόχους και πιθανόν θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κερδοφορία», αναφέρει ο Conor Moore, Επικεφαλής της KPMG Private Enterprise στην Αμερική και Partner της KPMG στις ΗΠΑ. «Μιλάμε για δυνητικές συγκεντρώσεις εδώ και καιρό και συγκεκριμένα σε πιο ώριμους κλάδους όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ενώ οι κορυφαίες μία ή δύο ή τρεις εταιρείες μπορεί να συνεχίσουν να είναι ελκυστικές στους επενδυτές, οι υπόλοιπες πιθανόν να αντιμετωπίσουν μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό πιθανόν θα οδηγήσει σε συγκεντρώσεις δυνάμεων καθώς οι εταιρείες στερεύουν από ρευστό».

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση Venture Pulse της KPMG εδώ.