Χτύπημα στην επενδυτική εμπιστοσύνη από το ράλι στην ενέργεια

Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου έχουν χτυπήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ολόκληρη την ευρωζώνη, καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι ύφεσης.

Ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης Sentix για την ευρωζώνη βυθίστηκε περαιτέρω σε αρνητικό έδαφος, στο -31,8 τον Σεπτέμβριο από -25,2 τον Αύγουστο.

Αυτή ήταν η χαμηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2020, στο απόγειο της πανδημίας.

