Στο Εδιμβούργο σήμερα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ «ξεκίνησε» χθες, Κυριακή, το τελευταίο της μεγάλο ταξίδι από το Μπαλμόραλ, τη βασιλική έπαυλη στη Σκωτία. Η σορός, με την συνοδεία αυτοκινητοπομπής, διέσχισε μια απόσταση 280 χιλιομέτρων στη βόρειοανατολική Βρετανία και «έκανε» τη πρώτη της στάση στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Χόλιρουντ, στο Εδιμβούργο. Πρόκειται για την επίσημη βασιλική κατοικία στην Σκωτία. Εκεί οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετίσουν τη μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία της χώρας.

Σήμερα γύρω στις 4:30 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) η σορός με νέα συνοδεία θα μεταφερθεί από το παλάτι του Χόλιρουντ στο καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Σεντ Τζάιλς) του Εδιμβούργου. Την πομπή θα ακολουθούν πεζή τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ ενώ λίγο πιο πίσω θα βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο η βασιλική σύζυγος μαζί με την Κόμισσα του Ουέσεξ. Η Κόμισσα του Ουέσεξ είναι η σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου, του μικρότερου αδερφού του Βασιλιά Καρόλου. Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Κάποιοι στην Βρετανία θεωρούν ότι ήταν η αγαπημένη της νύφη που την ξεχώριζε ακόμη και από άλλους στενούς εξ αίματος συγγενείς της.

Farmers have positioned their tractors to form a guard of honour for the late Queen Elizabeth II as she passes through Aberdeenshire on her way to Edinburgh. pic.twitter.com/oDt8gs2bPR