Ουρές χιλιομέτρων για το τελευταίο αντίο στην Βασίλισσα Ελισάβετ

Σκηνές, υπνόσακοι, καρέκλες και ανοιχτές ομπρέλες βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Τάμεση. Εικόνες πρωτόγνωρες και όλες προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ. Χιλιάδες κόσμου, από χθες το βράδυ και μέσα στη βροχή, περιμένει υπομονετικά για να αποχαιρετίσει για τελευταία φορά μπροστά από τη σορό της, που βρίσκεται πλέον στο Λονδίνο.

Members of the public queue to file past the late Queen Elizabeth's coffin which is displayed in the British parliament https://t.co/jEMZEPCgOG