Δύσκολοι καιροί για την ηγεσία του Ιράν, κύμα διαδηλώσεων

Ο ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη βίαιη καταστολή από τις αρχές του Ιράν των διαδηλώσεων για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

«Η υπηρεσιακή Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Νάντα αλ Νασίφ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της για τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί –που είχε συλληφθεί από την ‘αστυνομία ηθών’ του Ιράν η οποία εφαρμόζει τους αυστηρούς κανόνες για τη χρήση του χιτζάμπ– και τη βίαιη αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέναντι στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν», υπογράμμισε η ανακοίνωση του ΟΗΕ.

«Ο τραγικός θάνατος της Μαχσά Αμινί και οι καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχείριση πρέπει να γίνουν αντικείμενο άμεσης, αμερόληπτης και αποτελεσματικής έρευνας από μια ανεξάρτητη ικανή αρχή η οποία θα φροντίσει, κυρίως, η οικογένειά της να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αλήθεια», τόνισε η αλ Νασίφ.

Σύμφωνα με τη Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας, «δύο έως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες» στη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις μετά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Όπως τόνισε η ίδια, η αστυνομία «έκανε χρήση πραγματικών σφαιρών» και δακρυγόνων.

Η αλ Νασίφ υπογράμμισε επίσης ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τους ιρανικούς νόμους που επιβάλλουν στις γυναίκες να φορούν μαντίλα δημοσίως επί ποινή φυλάκισης.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Αφού έπεσε σε κώμα για τρεις ημέρες πέθανε την Παρασκευή στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

See how Girls are mercilessly Beaten, assaulted & humiliated Publicly by Psychopath Radical Predators in Iran for not wearing #Hijab .Bloody Morality Police Monsters😡violently assault Girls enforcing Hijab Compulsion. These Extremist countries r living Hell 4 women#MahsaAmini pic.twitter.com/UEVwnN97si