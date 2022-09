Δεύτερη φορά φέτος ανεβάζει τους μισθούς η Marks & Spencer

Αύξησε ξανά τους μισθούς η βρετανική Marks & Spencer για τους εργαζόμενους στα καταστήματα, εν μέσω κρίσης κόστους ζωής και σφιχτής αγοράς εργασίας.

Η εταιρεία ένδυσης και τροφίμων είπε ότι από την 1η Οκτωβρίου πάνω από 40.000 εργαζόμενοι θα δουν την ωριαία αμοιβή τους να αυξάνεται σε τουλάχιστον 10,20 λίρες (11,6 ευρώ περίπου). Η πρόσθετη φθινοπωρινή αναθεώρηση μισθών έρχεται μετά από μια αρχική αύξηση μισθού τον Απρίλιο σε 10,00 λίρες την ώρα από 9,50 προηγουμένως.

Oπως μεταδίδει το euronews, η M&S είπε ότι το νέο της πακέτο για την υποστήριξη των εργαζομένων θα της κοστίσει 15 εκατομμύρια λίρες.

