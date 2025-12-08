#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα στο Μαρούσι, επένδυση 13,7 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία εγκαινίασε το 232ο κατάστημά της στη Λεωφόρο Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69, στο Μαρούσι.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 12:29

Η Lidl Ελλάς επεκτείνει το δίκτυό της με το 232ο κατάστημα στη χώρα, στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφόρος Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69.

Οπως αναφέφρει η εταιρεία, η νέα επένδυση, ύψους 13,7 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, άνεση στους πελάτες και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το νέο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.220 τ.μ., σχεδιασμένο για να προσφέρει μια σύγχρονη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία. Με 4 παραδοσιακά ταμεία και 6 Self Check-Out, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, το κατάστημα προσφέρει 90 θέσεις στάθμευσης, ενώ έχει εγκατασταθεί φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Lidl Ελλάς για βιώσιμες λύσεις.

 

