Αναθεώρηση ΑΕΠ Βρετανίας: Ανάπτυξη και όχι συρρίκνωση το δεύτερο τρίμηνο

Η οικονομία της Βρετανίας αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο, σε αντίθεση με την αρχική εκτίμηση για μικρή συρρίκνωση, και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε ότι η οικονομική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,2% τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, αναθεωρημένη από την προηγούμενη μέτρηση του -0,1%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν 33,8 δισ. λίρες (37,60 δισ. δολάρια). Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν εκτιμήσει ένα έλλειμμα περίπου 44 δισ. λιρών.

We’ve published revised GDP data today including improved methods and sources https://t.co/7BFolSeRYr



GDP has been revised up from -0.1% to +0.2% in Q2.



However, the overall size of the economy is smaller than previously estimated, 0.2% below its pre #COVID19 pandemic level. pic.twitter.com/FjJVPEBNGb