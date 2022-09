Aίτημα Ουκρανίας για ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το Κίεβο υπέβαλε επίσημα αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του λογαριασμού του στο Telegram απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην απόφαση του Βλ. Πούτιν να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

«Είμαστε ήδη de facto μέρος του ΝΑΤΟ, ήρθε η ώρα να γίνουμε και de jure» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Λαμβάνουμε αυτό το αποφασιστικό βήμα υπογράφοντας το αίτημα της Ουκρανίας για ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ» τόνισε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία αλλά με άλλον Ρώσο πρόεδρο.

«Μόνο ο δρόμος της ενίσχυσης και της εκδίωξης των κατακτητών από όλα τα εδάφη μας επαναφέρει την ειρήνη. Θα περάσουμε αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να κατοχυρώσουμε νομικά όλα όσα έχουμε πετύχει στην πραγματικότητα. Στην Ουκρανία συγκεκριμένα αποφασίζεται η τύχη της δημοκρατίας στην αντιπαράθεσή της με την τυραννία» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Zelensky response: He says Ukraine is de facto part of NATO alliance. “Today, Ukraine is applying to make it de jure… We are taking our decisive step by signing Ukraine's application for accelerated accession to NATO.” pic.twitter.com/8Bb8G8xnaF