Πούτιν: Η Ρωσία έχει τέσσερις νέες περιφέρειες

Την προσάρτηση των περιφερειών του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια, της Χερσώνας και του Λουγκάνσκ ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές έκαναν την επιλογή τους στα δημοψηφίσματα που διενεργήθηκαν.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η απόφασή τους στηρίχτηκε στην ιστορία.

Θα θυμόμαστε πάντοτε αυτούς που δεν έπαψαν να αγωνίζονται κατά του νεοναζιστικού πραξικοπήματος στην Ουκρανία το 2014.

Όσοι πέθαναν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι ήρωες της μεγάλης Ρωσίας, υπογράμμισε ο Πούτιν.

Όπως υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών χωρίστηκαν από τη μητέρα πατρίδα όταν διασπάστηκε η Σοβιετική Ένωση και χαρακτήρισε τους Ουκρανούς τον ίδιο λαό με τους Ρώσους. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ανασύσταστη της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο ίδιος κάλεσε το Κίεβο να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειες και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες, διαμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Πούτιν κάλεσε το Κίεβο να σεβαστεί τη βούληση του λαού και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα εδάφη της με κάθε μέσο. Θα αυξήσουμε την ασφάλεια στις νέες περιοχές, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι η Δύση αποφάσισε ότι όλος ο κόσμος θα υποταχθεί στη δικτατορία της όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Η Δύση συνεχίζει να αναζητά τρόπους να αποδυναμώσει τη Ρωσία, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, λέγοντας πως η Δύση διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η εξέλιξη και ο πολιτισμός μας αποτελούν απειλή για τη Δύση, πρόσθεσε. Η Δύση δεν χρειάζεται τη Ρωσία, αλλά εμείς χρειαζόμαστε τη Ρωσία, συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τις αξίες της και τα εδάφη της.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η έκρηξη στους αγωγούς Nord Stream ήταν ενέργεια των Αγγλοσαξόνων.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι απορρίπτει τις ηθικές νόρμες, την οικογένεια και τη θρησκεία. Aυτό που βλέπουμε στη Δύση δεν είναι παρά «καθαρός σατανισμός». «Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εγχείρηση αλλαγής φύλου;» πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι των περιοχών της Ουκρανίας επέλεξαν να είναι με τον λαό τους, με τη μητέρα πατρίδα.

Russian President Vladimir Putin signs documents to annex occupied Ukraine lands "forever" during a ceremony at the Kremlin, formalizing Europe's biggest land grab since World War II https://t.co/Rs44aJ5ruJ pic.twitter.com/m2ecIqpccI