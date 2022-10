Πρόστιμο 1 εκατ. δολάρια στην Κιμ Καρντάσιαν για την προώθηση crypto

Η σούπερ σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι και influencer Κιμ Καρντάσιαν κατηγορείται για προώθηση κρυπτονομίσματος χωρίς να αποκαλύψει ότι είχε πληρωθεί.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Καρντάσιαν δεν αποκάλυψε πληρωμή 250.000 δολαρίων που έλαβε για να διαφημίσει ένα περιουσιακό στοιχείο crypto που προσέφερε και πουλούσε η EthereumMax στη ροή της στο Instagram.

Η Καρντάσιαν συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 1.000.000 δολαρίων, συν περίπου 260.000 δολάρια επιστροφή της πληρωμής της, χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τα ευρήματα της SEC.

