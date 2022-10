Στο πιο υψηλό από το 2009 οι πτωχεύσεις εταιρειών σε Αγγλία και Ουαλία

Οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Αγγλία και την Ουαλία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον απόηχο της οικονομικής κρίσης.

Οπως σημειώνει ο Guardian, η Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι 5.629 εταιρείες κατέρρευσαν σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία το δεύτερο τρίμηνο του 2022 -ήταν οι περισσότερες από το τρίτο τρίμηνο του 2009.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες αποτελούσαν το 20% του συνόλου των πτωχεύσεων, ακολουθούμενες από τις βιομηχανίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 14%.

Company insolvencies in England and Wales reached their highest quarterly level in Quarter 2 (Apr to June) 2022 since Quarter 3 (July to Sept) 2009.



