Πώς εξασφαλίζουν μπόνους 90.000 ευρώ οι κρητικές εταιρείες

Νέο πρόγραμμα 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 08:42

Η Περιφέρεια Κρήτης ενεργοποιεί νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 2 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του νησιού, σε μια περίοδο που οι περιφερειακές οικονομίες επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

Η δράση, με τίτλο «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», εντάσσεται στο πρόγραμμα «Κρήτη» 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την εθνική συμμετοχή. Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), με επίκεντρο την προβολή, τη δικτύωση και τη διεθνή παρουσία τους.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 90.000 ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 50%. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης και υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων. 

Η δράση απαιτεί συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο επαγγελματικές εκθέσεις. Μία στην Ελλάδα (μέγιστη επιχορήγηση 30.000 ευρώ) και μία στο εξωτερικό (45.000 ευρώ). Η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δράση απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Κρήτης. Στόχος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό ή με δυνατότητες διεθνούς προβολής από τον αγροδιατροφικό και τουριστικό κλάδο, έως τη μεταποίηση, την τεχνολογία και τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται έως 16 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 15:00) αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική, με τρία στάδια. Έλεγχο πληρότητας, έλεγχο επιλεξιμότητας και βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης. 

