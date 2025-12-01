«Πακέτο» χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ για την εξωστρέφεια

«Πράσινο φως» από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας, σε ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο 50 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Το πρόγραμμα, που έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, αποτελεί το κεντρικό εργαλείο του πρώτου κύκλου ενισχύσεων και στοχεύει να «ώθησει» την ελληνική επιχειρηματικότητα σε μεγαλύτερη διεθνή παρουσία.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο καλύπτει τρεις βασικές κατηγορίες στήριξης. Επιχορηγήσεις, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους νέων θέσεων εργασίας. Παρότι το συνολικό πακέτο για τον κύκλο του 2025 ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ, η δημοσιονομική επιβάρυνση για το κράτος έχει προβλεφθεί σε βάθος δεκαετίας.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 50 εκατ. ευρώ και δύνανται να προέλθουν από πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Για τα έτη 2025, 2026 και 2027 δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Από το 2028 έως το 2031 προβλέπονται 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ αποκλιμάκωση σε 5 εκατ. ευρώ αναμένεται το 2032 και το 2033. Το ποσό θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και μπορεί να αντληθεί από πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.