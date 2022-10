Ξορκίζουν οι τράπεζες την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ

Όταν τράπεζες με επικεφαλής τη Morgan Stanley συμφώνησαν τον Απρίλιο να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της αγοράς του Twitter Inc. από τον Ελον Μασκ, ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν έναν σημαντικό πελάτη, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Τώρα ούτε ο Μασκ, ούτε οι τράπεζες έχουν έναν προφανή τρόπο να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση.

Οι τράπεζες που περιλαμβάνουν επίσης την Bank of America Corp., την Barclays Plc και τη Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. δεσμεύτηκαν να παράσχουν χρηματοδότηση χρέους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συμφωνία. Οι απώλειές τους θα έφταναν τα 500 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα εάν το χρέος πωλούνταν τώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.

Συμφώνησαν, όμως, να χρηματοδοτήσουν την εξαγορά είτε μπορούσαν, είτε όχι να μεταφέρουν το χρέος σε εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα και δικηγόρους που τα εξέτασαν.

«Πιστεύω ότι αυτές οι τράπεζες θα ήθελαν να ξεφύγουν, νομίζω ότι η συμφωνία έχει λιγότερο νόημα για αυτές τώρα και ότι το χρέος θα είναι πιο δύσκολο να διανεμηθεί στους επενδυτές», δήλωσε ο Howard Fischer, συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Moses Singer. Ωστόσο, ο Fischer, πρώην ανώτερος δικαστικός σύμβουλος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που δεν εμπλέκεται με το Twitter, είπε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να υποχωρήσουν.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της κατηγορίας «σκουπιδιών» έχουν αυξηθεί από τον Απρίλιο, κάτι που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα χάσουν χρήματα από τη συμφωνία να παρέχουν χρηματοδότηση με χαμηλότερες αποδόσεις από αυτές που δέχεται τώρα η αγορά. Ακόμη και αν οι τράπεζες μπορούσαν να βρουν αγοραστές για τα χρέη στην αγορά τώρα, κάτι που δεν είναι σίγουρο, η πώληση ομολόγων και δανείων που συνδέονται με τη συμφωνία πιθανότατα δεν θα είναι δυνατή πριν από το κλείσιμο της εξαγοράς.

Οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί για χρηματοδοτήσεις χρέους περίπου 50 δισ. δολαρίων τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Deutsche Bank AG. Ενώ συνήθως οι τράπεζες πουλούσαν ομόλογα και δάνεια για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις συμφωνίες, οι επενδυτές είναι τώρα λιγότερο πρόθυμοι να αγοράσουν.

Αυτό αναγκάζει τις τράπεζες να παρέχουν οι ίδιες τη χρηματοδότηση για μια σειρά από συμφωνίες, και αυτό δημιουργεί πίεση στα κέρδη και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, τράπεζες όπως η Bank of America και η Barclays, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν χρέος 8,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά με μόχλευση της Nielsen Holdings την επόμενη εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι των Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG και Twitter αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ένας εκπρόσωπος του Μασκ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.