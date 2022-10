Στους Bernanke, Diamond και Dybvig το Νόμπελ Οικονομίας 2022

Οι οικονομολόγοι Ben Bernanke, Douglas Diamond και Philip Dybvig τιμήθηκαν με το Νόμπελ Oικονομικών Eπιστημών για το 2022 για την έρευνά τους σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Οι νικητές του βραβείου - που επίσημα ονομάζεται Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel - λαμβάνουν 10 εκατ. σουηδικές κορώνες ο καθένας ($883.000).

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig "for research on banks and financial crises."