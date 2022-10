Σταματά προσωρινά τις δράσεις του στην Ουκρανία ο Ερυθρός Σταυρός

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού σταμάτησε προσωρινά την εργασία της στην Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, δήλωσε τη Δευτέρα ένας εκπρόσωπος στο Reuters, μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Ρωσία σε ουκρανικές πόλεις.

"Για λόγους ασφαλείας, οι ομάδες μας έχουν σταματήσει σήμερα τις επιχειρήσεις", δήλωσε ένας εκπρόσωπος του οργανισμού σε απάντηση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερώτηση του Reuters.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων δήλωσε επίσης ότι σταμάτησε τις επιχειρήσεις αρωγής εκεί μέχρι να είναι ασφαλής η επανάληψή τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

CLARIFICATION: Given the security situation in #Ukraine today, our teams momentarily paused movements, sheltered and continued to work in place.



Our full schedule of humanitarian assistance will resume immediately as the security situation allows.