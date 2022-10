Χτυπήματα-αντίποινα από Ρωσία σε Κίεβο και μεγάλες ουκρανικές πόλεις

Μπαράζ εκρήξεων συγκλόνισαν το Κίεβο τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από μήνες σχετικής ηρεμίας στην ουκρανική πρωτεύουσα ενώ εκρήξεις καταγράφονται και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, σε μια συντονισμένη επίθεση που μοιάζει να «απαντά» στην εκτίναξη της γέφυρας στην Κριμαία από τους Ουκρανούς.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Vitalii Klitchko ανέφερε εκρήξεις στο Shevchenko, μια μεγάλη περιοχή στο κέντρο του Κιέβου που περιλαμβάνει την ιστορική παλιά πόλη καθώς και πολλά κυβερνητικά γραφεία.

Η Lesia Vasylenko, μέλος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter που δείχνει ότι τουλάχιστον μία έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού Πανεπιστημίου του Κιέβου, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης στο Κίεβο είπε στο AP ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Οι διασώστες εργάζονται τώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες, είπε η Σβιτλάνα Βοντόλαγκα.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

Τις εκρήξεις άκουσαν δημοσιογράφοι του AP και φαίνεται να είναι αποτέλεσμα βομβαρδισμών. Επίσης το πρωί της Δευτέρας, δημοσιογράφοι του Associated Press ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στο κέντρο της πόλης Ντνίπρο ενώ ουκρανικά μέσα κάνουν λόγο για χτυπήματα τόσο στο Λβιβ όσο και στο Τερνόπιλ και το Ζιτομίρ στα δυτικά της χώρας.

Οι πρόσφατες μάχες επικεντρώθηκαν στις περιοχές ακριβώς βόρεια της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένης της Ζαπορίζια, όπου έξι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τη νύχτα του Σαββάτου από ρωσικά κατεχόμενες περιοχές. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Κυριακής, με τον τοπικό κυβερνήτη να δηλώνει ότι έχει καταστραφεί ένα εμπορικό κέντρο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε την Κυριακή την επίθεση που κατέστρεψε την τεράστια γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με το προσαρτημένο έδαφος της Κριμαίας «τρομοκρατική ενέργεια» που οργανώθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες.

In this instance the main crossing of two larger streets have been hit. Those are just commuters in traffic. Random violence , random terror by Putin and every Russian who supports that madness. #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/zFCVrP2Rvn