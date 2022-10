Η ΒοΕ επεκτείνει την παρέμβαση στην αγορά ομολόγων

Η Τράπεζα της Αγγλίας επεκτείνει τη λειτουργία έκτακτης αγοράς ομολόγων για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, σε μια νέα προσπάθεια να ηρεμήσει τις αγορές και να προστατεύσει τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Oπως μεταδίδει το CNBC, η κεντρική τράπεζα διευρύνει το εύρος του ημερήσιου προγράμματός της στο οποίο αγοράζει κρατικό χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου, για να συμπεριλάβει τις αγορές των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων.

Ανακοινώνοντας την κίνηση, η Τράπεζα αναφέρει ότι υπήρξε «μια περαιτέρω σημαντική ανατιμολόγηση του κρατικού χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου», η οποία θα μπορούσε να απειλήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ωστόσο, όπως σημειώνουν αναλυτές, δεν επεκτείνει τις αγορές κρατικών ομολόγων πέρα από την προθεσμία της Παρασκευής.

Η απόδοση του 10ετούς gilt κινείται ήπια καθοδικά, κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,46%. Πτώση 0,2% για τη στερλίνα, με την ισοτιμία στο $1,103.

This morning, in line with its financial stability objective, the Bank has announced that it will widen its gilt purchase operations to include index-linked gilts.https://t.co/6gHVb569Hp