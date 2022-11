Πώς τα crypto «έκαψαν» δυο τρισεκατομμύρια δολάρια σε 12 μήνες

Πριν από ένα χρόνο αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές περιέγραφαν το bitcoin ως το μέλλον του χρήματος και η μετοχή του Coinbase βρισκόταν σε επίπεδα ρεκόρ. Σήμερα όμως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Στους 12 μήνες αφότου το bitcoin άγγιξε το υψηλό των 68.000 δολαρίων, το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα χάσει τα τρία τέταρτα της αξίας του, όπως και το ether, ακολουθώντας τη βουτιά των τεχνολογικών μετοχών. Ο κλάδος, που κάποτε αποτιμήθηκε σε περίπου 3 τρισ. δολάρια, τώρα βρίσκεται να έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 900 δισ. δολάρια.

Αντί να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε υψηλό 40 ετών, το bitcoin έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα άλλο κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο που «φουσκώνει» όταν βρίσκονται από πίσω του ευαγγελιστές και βυθίζεται όταν ο ενθουσιασμός εξανεμίζεται και οι επενδυτές φοβούνται.

Και τα 135 εκατομμύρια δολάρια που ξόδεψε το FTX πέρυσι για μια συμφωνία 19 ετών με τους Miami Heat; Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων είναι έτοιμo να μπει στα βιβλία της ιστορίας μαζί με μια άλλη μάρκα που κάποτε είχε το λογότυπό της σε μια αθλητική εγκατάσταση: την Enron.

Εν ριπή οφθαλμού η αποτίμηση του FTX βυθίστηκε αυτή την εβδομάδα από τα 32 δισ. δολάρια στο χείλος της χρεοκοπίας, καθώς η ρευστότητα στέρεψε, οι πελάτες ζήτησαν αναλήψεις και το ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο Binance έσπασε τη μη δεσμευτική συμφωνία για την αγορά της εταιρείας. Ο ιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι «τα έκανε θάλασσα».

«Κοιτάζοντας τώρα πίσω, ο ενθουσιασμός και οι τιμές των στοιχείων ενεργητικού ήταν σαφώς υπερβολικές και διαπραγματεύονταν πολύ πάνω από οποιαδήποτε θεμελιώδη αξία» δήλωσε στο CNBC η Κέιτι Ταλάτι, διευθύντρια έρευνας στην Arca, επενδυτική εταιρεία που επικεντρώνεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. «Καθώς η κάμψη ήταν τόσο γρήγορη και βίαιη, πολλοί έχουν διακηρύξει ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι νεκρά» πρόσθεσε.

Είτε τα κρυπτονομίσματα είναι καταδικασμένα για πάντα, είτε θα ανακάμψουν τελικά, όπως αναμένει η Ταλάτι, το λουτρό αίματος του 2022 εξέθεσε τα πολλά ελαττώματα του κλάδου και υπενθύμισε στους επενδυτές και στο κοινό γιατί υπάρχει χρηματοοικονομική ρύθμιση και εποπτεία. Οι χρεοκοπίες σκάνε η μία μετά την άλλη από τα μέσα του έτους, αφήνοντας τους πελάτες με κρυπτονομίσματα να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταλήγουν να ανακτούν ελάχιστο ποσοστό.

Αν αυτό είναι πράγματι το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, φαίνεται μάλλον ζοφερό. Τα κρυπτονομίσματα υποτίθεται ότι θα έφερναν διαφάνεια. Όλες οι συναλλαγές στο blockchain θα μπορούσαν να παρακολουθούνται και δεν θα χρειαζόμασταν τράπεζες επειδή θα είχαμε ψηφιακά λογιστικά βιβλία τα οποία θα λειτουργούσαν ως η μοναδική πηγή αλήθειας.

Το αφήγημα έχει καταρρεύσει, τονίζει το CNBC.

«Μιλώντας εκ μέρους των bitcoiners, νιώθουμε ότι είμαστε παγιδευμένοι σε μια δυσλειτουργική σχέση με τα κρυπτoνομίσματα και θέλουμε να βγούμε έξω», δήλωσε ο Μάικλ Σέιλορ, εκτελεστικός πρόεδρος της MicroStrategy, εταιρείας τεχνολογίας που κατέχει 130.000 bitcoin. «Η βιομηχανία πρέπει να μεγαλώσει και οι ρυθμιστικές αρχές θα αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο. Το μέλλον του κλάδου είναι τα καταχωρημένα ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια, όπου όλοι έχουν την προστασία των επενδυτών που χρειάζονται».

Ο Σέιλορ μιλούσε στο "Squawk on the Street" του CNBC καθώς η κατάρρευση του FTX συντάραξε την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το bitcoin βυθίστηκε σε χαμηλό δύο ετών αυτή την εβδομάδα. Το ethereum βούτηξε επίσης και το solana, ένα άλλο δημοφιλές νόμισμα που χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και το οποίο διαφημίζεται από τον Μπάνκμαν Φράιντ, έπεσε περισσότερο από 50%.

Βαριές απώλειες κατέγραψαν επίσης οι μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase υποχώρησε 20% σε δύο ημέρες, ενώ η μετοχή της Robinhood έχασε 30% την ίδια περίοδο.

Υπήρχε ήδη πολύς πόνος για να πάει γύρω. Την περασμένη εβδομάδα, η Coinbase ανέφερε βουτιά εσόδων άνω του 50% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ζημιά 545 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Ιούνιο, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης μείωσε κατά 18% του εργατικού δυναμικού του.

Η πτωτική κίνηση ξεκίνησε στα τέλη του 2021. Τότε ήταν που ο πληθωρισμός άρχισε να εκτοξεύεται και προκάλεσε ανησυχία ότι η Fed θα αρχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού από την επόμενη χρονιά. Το bitcoin υποχώρησε 19% τον Δεκέμβριο, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα.

Το sell-off συνεχίστηκε τον Ιανουάριο, με το bitcoin να υποχωρεί 17% και το ethereum να καταγράφει ελεύθερη πτώση 26%. Ο Ντέιβιντ Μάρκους, πρώην επικεφαλής του τμήματος κρυπτονομισμάτων στη μητρική Meta του Facebook , χρησιμοποίησε μια φράση που σύντομα θα έμπαινε στο λεξικό. «Είναι κατά τη διάρκεια των χειμώνων των κρυπτονομισμάτων που οι καλύτεροι επιχειρηματίες δημιουργούν τις καλύτερες εταιρείες», έγραψε ο Μάρκους σε tweet στις 24 Ιανουαρίου.

It’s during crypto winters that the best entrepreneurs build the better companies. This is the time again to focus on solving real problems vs. pumping tokens.