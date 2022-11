Μασκ ο... εκδικητής: Απολύει εργαζόμενους που τον επικρίνουν

Ο ιδιοκτήτης του Twitter Ελον Μασκ, ο οποίος αυτοαποκαλείται «απολυταρχικός όσον αφορά τον ελεύθερο λόγο», έχει καταφύγει στην απόλυση μηχανικών της εταιρείας που τον επικρίνουν δημόσια στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, σε μια περίπτωση, ο Μασκ ανακοίνωσε την απόλυση με ένα tweet. Σε άλλη περίπτωση, ο πρώην υπάλληλος είπε ότι απολύθηκε αφού επέπληξε ανοιχτά τον Μασκ.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N