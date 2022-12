Τα βρήκε με την Apple ο Ελον Μασκ

Ο Έλον Μασκ είπε ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ και ότι «επλύθηκε η παρεξήγηση» σχετικά με το αν το Twitter θα μπορούσε να αφαιρεθεί από το App Store, λίγες μέρες αφότου ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου εξαπέλυσε επίθεση κατά της πιο τεχνολογικής εταιρείας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, σε ένα tweet την Τετάρτη, ο Μασκ είπε ότι «ο Τιμ ήταν σαφής πως η Apple δεν σκέφτηκε ποτέ» να αφαιρέσει το Twitter από το App Store, περιγράφοντάς το ως «παρεξήγηση».

Ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, ευχαρίστησε επίσης τον Κουκ που «με πήγε στα όμορφα κεντρικά γραφεία της Apple» και δημοσίευσε ένα βίντεο από το Apple Park.

