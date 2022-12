Μασκ: Μείωσα τα κόστη στο Twitter σαν τρελός

Ο επικεφαλής του Twitter, Ελον Μασκ, δήλωσε ότι η πλατφόρμα επρόκειτο να έχει αρνητικές ταμειακές ροές 3 δισ. δολαρίων πριν από τον πρόσφατο γύρο σοβαρών περικοπών κόστους.

«Γι’ αυτό πέρασα τις τελευταίες πέντε εβδομάδες μειώνοντας τα κόστη σαν τρελός», είπε ο Μασκ. «Αυτή η εταιρεία είναι σα να βρίσκεστε σε ένα αεροπλάνο που κατευθύνεται προς το έδαφος με μεγάλη ταχύτητα με τους κινητήρες να καίνε και τα χειριστήρια να μην λειτουργούν».

«Πλέον πιστεύω ότι το Twitter θα είναι, στην πραγματικότητα, εντάξει το επόμενο έτος», είπε ο Μασκ. Πρόσθεσε ότι οι διαφημιστές έχουν κάνει «λογικές» αλλά «δύσκολες» ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση της επένδυσής τους για την αγορά διαφημίσεων στην πλατφόρμα.

Ο Μασκ αγόρασε το Twitter για 44 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, χρηματοδοτώντας εν μέρει τη συμφωνία με χρέος σχεδόν 13 δισ. δολαρίων με αποπληρωμή τόκων περίπου 1,5 δισ. ετησίως. Έχει μειώσει δραστικά τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης περισσότερων από τους μισούς εργαζόμενους του Twitter, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μόλις βρεθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης, μόλις «βρει κάποιον αρκετά παλαβό», εξηγώντας πως μετά θα επικεντρωθεί στη διεύθυνση των ομάδων «μηχανικών λογισμικού και των εξυπηρετητών».

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.