Παγκόσμια Τράπεζα: Στο χείλος της ύφεσης η παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται «στην κόψη του ξυραφιού» και κινδυνεύει να πέσει σε ύφεση φέτος, προειδοποίησαν αξιωματούχοι της Παγκόσμιας Τράπεζας στην παρουσίαση των προβλέψεων του διεθνούς οργανισμού για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο οργανισμός που εδρεύει στην Ουάσιγκτον αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 1,7% φέτος, καταγράφοντας απότομη πτώση από το εκτιμώμενο 2,9% το 2022, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της εξαμηνιαίας έκθεσής του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Οι κίνδυνοι για τους οποίους προειδοποιούσαμε πριν από έξι μήνες έχουν υλοποιηθεί και το χειρότερο σενάριο μας είναι πλέον το βασικό μας σενάριο», δήλωσε ο Αϊχάν Κόζε, οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκθεση. «Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού και θα μπορούσε εύκολα να πέσει σε ύφεση αν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες γίνουν πιο σφιχτές».

Αν πραγματοποιηθεί η ζοφερή πρόγνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η τρέχουσα δεκαετία θα είναι η πρώτη από τη δεκαετία του 1930 κατά την οποία θα καταγραφούν δύο παγκόσμιες υφέσεις.

World Bank cuts its outlook for global GDP growth to 1.7% in 2023 and 2.7% in 2024. Forecasts in 2023 were revised down for 95% of advanced economies & nearly 70% of emerging market and developing economies. PH's 2023 forecast was revised lower to 5.4%. https://t.co/hmxtAzHsMI pic.twitter.com/caqFI8GHLQ