Η EE προειδοποιεί το TikTok να λάβει μέτρα για την προστασία του απορρήτου

Ο επικεφαλής του TikTok, του κινεζικού κολοσσού της κοινωνικής δικτύωσης, αφενός αντιμετωπίζει το φάσμα της απαγόρευσης από πλευράς ΗΠΑ, αφετέρου δέχτηκε μια σειρά ευγενικές προειδοποιήσεις συμμόρφωσης από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι «μάζεψαν» την μάλλον όχι διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποίησαν πρόσφατα απευθυνόμενοι στον Έλον Μασκ, νέο αφεντικό του Twitter, γράφει το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος Shou Zi Chew κλήθηκε μεν να κάνει βελτιώσεις σε τομείς όπως το απόρρητο, ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων, ωστόσο σε πλαίσιο αβροφροσύνης εισέπραξε κομπλιμέντα ότι η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της εταιρείας να συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές της γηραιάς ηπείρου, συνεχίζει το αμερικανικό μέσο.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η TikTok θα εκπληρώσει πλήρως τις δεσμεύσεις της για τον σεβασμό του δικαίου της ΕΕ και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής του κινεζικού μέσου. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα δεδομένα των χρηστών στην Ευρώπη είναι ασφαλή και δεν εκτίθενται σε παράνομη πρόσβαση αρχών τρίτων χωρών».

It's important for TikTok and other platforms to swiftly get ready for compliance w/ #DigitalServicesAct & #DigitalMarketsAct.

I am also looking forward to seeing the 1st report under the new anti-disinformation Code by the end of the January. Transparency will be a key element. pic.twitter.com/y5K03V07R8