Eπικεφαλής Credit Suisse: Είχαμε τρομακτική χρονιά, κομμένα τα μπόνους

Τα στελέχη της Credit Suisse δεν θα λάβουν σημαντικά μπόνους μετά την περσινή απόδοση, δήλωσε ο επικεφαλής της τράπεζας Άξελ Λέμαν σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. «Είχαμε μια τόσο κακή, τρομακτική χρονιά στην Credit Suisse, που πιστεύω ότι θα υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες».

Έχει ήδη γίνει γνωστό από την περασμένη εβδομάδα ότι η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη σκέφτεται να μειώσει τα μπόνους περίπου στο μισό σε σύγκριση με το 2021. Μετά από σειρά τριμηνιαίων απωλειών, η τράπεζα αναγκάστηκε να συγκεντρώσει κεφάλαιο 4 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει μια ευρεία αναδιάρθρωση. Η τράπεζα υπέστη επίσης ιστορικές εκροές κεφαλαίων πελατών, οι οποίες -όπως είπε ο Λέμαν- «κατά βάση έχουν τερματιστεί». «Είμαι μάλλον αισιόδοξος για την υπόλοιπη χρονιά», είπε.

"Obviously we had such a poor year. It was a horrifying year for Credit Suisse, so I think people have realistic expectations that it will not look great," says Axel Lehmann https://t.co/70KQRy74hN pic.twitter.com/FgvD1FfqP6