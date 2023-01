Η Πολωνία ζητά άδεια από τη Γερμανία για να στείλει τανκς στην Ουκρανία

Η Πολωνία ζήτησε επίσημα την άδεια της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, αυξάνοντας την πίεση στον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς να δώσει στους συμμάχους έγκριση για επανεξαγωγή του γερμανικής κατασκευής στρατιωτικού οχήματος.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κυβέρνηση της Βαρσοβίας καλεί τον Σολτς εδώ και εβδομάδες να εγκαταλείψει την προσεκτική προσέγγισή του όσον αφορά την παράδοση των τανκς ενώ είπε ότι η Πολωνία θα εργαστεί για να συγκεντρώσει έναν συνασπισμό χωρών με αποθέματα Leopard για να τα στείλει στην Ουκρανία.

«Οι Γερμανοί έχουν ήδη λάβει το αίτημά μας για συναίνεση όσον αφορά τη μεταφορά των αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Mariusz Blaszczak στο Twitter. «Καλώ επίσης τη γερμανική πλευρά να συμμετάσχει στον συνασπισμό των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία με άρματα μάχης Leopard 2».

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z