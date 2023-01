Η επίθεση της Hindenburg κόστισε $71 δισ. στον πλουσιότερο Ασιάτη

Η προσπάθεια του δισεκατομμυριούχου Gautam Adani μέσα από μια αναφορά 413 σελίδων να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία δεν δείχνει να δουλεύει, καθώς οι απώλειες στο χρηματιστήριο βαθαίνουν και βασικά εταιρικά ομόλογα σε δολάρια πέφτουν σε νέα χαμηλά, σημειώνει το Bloomberg.

Οι μετοχές των περισσότερων εταιρειών του ομίλου Adani σημειώνουν νέα πτώση σήμερα παρά την απάντηση του ινδικού ομίλου το Σαββατοκύριακο στους ισχυρισμούς για απάτη που διατύπωσε η εταιρεία short seller Hindenburg Research. Το τριήμερο sell off έχει πλέον διαγράψει την αγοραία αξία περίπου 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ήρθε εν μέσω διαδικασίας πώλησης μετοχών από τη ναυαρχίδα του Adani, κίνηση που είχε σκοπό να υπογραμμίσει την άνοδο του μεγιστάνα στην παγκόσμια σκηνή.

Ενώ ο όμιλος Adani έχει παρουσιάσει τους ισχυρισμούς της Hindenburg ως αβάσιμους και ως επίθεση κατά της ίδιας της Ινδίας, η έκθεση της τελευταίας αναζωογονεί τις μακροχρόνιες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση ενός τεράστιου ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. Απειλεί επίσης να αποδυναμώσει την ευρύτερη εμπιστοσύνη στην Ινδία, μέχρι πρόσφατα κορυφαίο επενδυτικό προορισμό για τη Wall Street, και να επιταχύνει μια εκκολαπτόμενη στροφή προς την Κίνα που ανοίγει ξανά την οικονομία της.

«Η σχέση κινδύνου/ανταμοιβής για τις ινδικές αγορές μόλις πήρε μια στροφή προς το χειρότερο», δήλωσε ο Charu Chanana, στρατηγικός αναλυτής της Saxo Capital Markets. «Η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών έχει μειωθεί και θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί, επομένως θα ήμουν μάλλον προσεκτικός. Η ινδική αγορά ούτως ή άλλως ξεκίνησε φέτος να τελεί υπό διαπραγμάτευση με ένα premium έναντι άλλων αναδυόμενων αγορών».

Το sell off διαβρώνει επίσης γρήγορα τον πλούτο του Adani, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, αφού οι μετοχές του είχαν μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις πέρυσι όχι μόνο στην τοπική αγορά αλλά και στον ευρύτερο δείκτη MSCI Asia Pacific Index.

Μερικά κέρδη

Ενώ το sell off συνεχίστηκε σήμερα με την Adani Total Gas Ltd. και την Adani Transmission Ltd. να υποχωρούν και πάλι έως και 20%, υπήρξαν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Η Adani Enterprises Ltd., η ναυαρχίδα, καθώς και η Ambuja Cements Ltd., ανέκαμψαν.

Έξι από τις 10 μετοχές του ομίλου Adani υποχωρούν σήμερα στο χρηματιστήριο της Βομβάης, με την Adani Enterprises, όμως, να σημειώνει άνοδο 4% μετά από ένα προηγούμενο άλμα έως και 10%. Οι μετοχές της ωστόσο παραμένουν κάτω από την κατώτατη τιμή που έχει καθοριστεί για τη μεταγενέστερη πώληση μετοχών. Η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάποιοι εκτιμούν ότι η βουτιά δημιουργεί μακροπρόθεσμη ευκαιρία επένδυσης. Οι συνολικές εγγραφές για την απόκτηση μετοχών που προσφέρει η Adani Enterprises, διαδικασία που κλείνει την Τρίτη, ήταν μόλις στο 2% στις 12:06 μ.μ. στη Βομβάη τη Δευτέρα. Οι μικροεπενδυτές είχαν υποβάλει προσφορά για το 3% των μετοχών που προσφέρονται για αυτούς, ενώ οι εργαζόμενοι της εταιρείας έκαναν προσφορές για το 8% των μετοχών για την κατηγορία τους. Το μη θεσμικό μέρος που περιλαμβάνει πλούσιους ιδιώτες κάλυψε το 1%. Οι θεσμικοί επενδυτές έκαναν προσφορές για 4.576 μετοχές, ένα κλάσμα από τα 12,8 εκατομμύρια που προσφέρονται.

Ενώ οι επενδυτές σε δημόσιες προσφορές της Ινδίας συνήθως περιμένουν μέχρι την τελευταία ημέρα της πώλησης για να υποβάλουν προσφορές, έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες ότι η επίθεση του Hindenburg έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη.

Εν τω μεταξύ, σήμερα επιταχύνθηκε η πτώση των ομολόγων σε δολάρια των εταιρειών του ομίλου Adani. Ο τίτλος λήξης 2027 της Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. σημείωσε πτώση 6,2 σεντς, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Τουλάχιστον τέσσερα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένου του χρέους της Adani Electricity Mumbai Ltd., έχουν πέσει σε distress επίπεδα κάτω από τα 70 σεντς του δολαρίου, που γενικά υποδηλώνουν αυξανόμενες ανησυχίες για την πιστοληπτική ικανότητα.

Στην αντίκρουσή του, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Adani είπε ότι περίπου 65 από τις 88 ερωτήσεις που τέθηκαν έχουν αντιμετωπιστεί με δημόσιες ανακοινώσεις του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, περιγράφοντας τη συμπεριφορά της Hindenburg ως «τίποτα λιγότερο από μια υπολογισμένη απάτη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» και απείλησε με ένδικα μέσα.

Από την πλευρά της, η Hindenburg δηλώνει ότι η αντίκρουση του Adani αγνόησε όλους τους βασικούς ισχυρισμούς του. Η δήλωση του ομίλου απέτυχε να απαντήσει συγκεκριμένα σε 62 από τις 88 ερωτήσεις του Hindenburg, επεσήμανε.