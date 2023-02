Νέα ιδέα Μασκ: Στους συντάκτες των tweets τα διαφημιστικά έσοδα του Twitter!

Το Twitter θα αρχίσει να εμφανίζει διαφημίσεις σε απαντήσεις σε tweets και θα μοιράζεται μέρος των εσόδων με τον συντάκτη τους, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Έλον Μασκ.

Για να μπορεί κάποιος να λάβει μέρος από το «τυράκι», δηλαδή από τα διαφημιστικά έσοδα, θα πρέπει να είναι συνδρομητής της έκδοσης premium, ή αλλιώς Twitter Blue, που κοστίζει 8 δολάρια τον μήνα.

To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified