Ελον Μασκ: Η SpaceX δοκίμασε τον πιο ισχυρό πυραυλικό κινητήρα

Η SpαceX πραγματοποίησε με επιτυχία μια σημαντική δοκιμή των κινητήρων του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη και στον Άρη.

Οι μηχανικοί πραγματοποίησαν αυτό που ονομάζεται «στατική φωτιά», αναφλέγοντας ταυτόχρονα 31 από τους 33 κινητήρες στη βάση του κάτω τμήματος του οχήματος. Η πυροδότηση διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, με τα πάντα να είναι στερεωμένα στη θέση τους, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε κίνηση.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη βάση της ιδιωτικής διαστημικής εταιρείας στο Τέξας και έθεσε νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ώθηση που έχει παραχθεί ποτέ από ένα μόνο διαστημικό πύραυλο. Όπως αναφέρει το BBC, το Starship θα γίνει το ισχυρότερο λειτουργικό πυραυλικό σύστημα στην ιστορία, όταν πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση.

Team turned off 1 engine just before start & 1 stopped itself, so 31 engines fired overall.



But still enough engines to reach orbit! https://t.co/QYx3oVM4Gw