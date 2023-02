ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει να σταλεί βοήθεια στη Συρία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία μετά τον σεισμό, ενώ εντείνονται οι εκκλήσεις για το άνοιγμα νέων διασυνοριακών περασμάτων για τη μεταφορά βοήθειας στις βορειοδυτικές ζώνες της χώρας.

Στη συνεδρίαση, τη σύγκληση της οποίας ζήτησαν Ελβετία και Βραζιλία, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς θα παρουσιάσει την κατάσταση στα μέλη του Συμβουλίου. Ο Γκρίφιθς επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία και το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: «Μέχρι τώρα απογοητεύσαμε τους ανθρώπους στη βορειοδυτική Συρία», παραδέχτηκε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Αισθάνονται, και δικαίως, εγκαταλειμμένοι», καθώς δεν βλέπουν να φτάνει ανθρωπιστική βοήθεια και «πρέπει να διορθώσουμε αυτήν την αποτυχία μας το συντομότερο δυνατόν», ανοίγοντας «περισσότερα σημεία διέλευσης και μεταφέροντας τη βοήθεια γρηγορότερα», πρόσθεσε.

At the #Türkiye-#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.