Αδέρφια διασώθηκαν στην Τουρκία σχεδόν 200 ώρες μετά τον σεισμό!

Δεκαεπτάχρονος, που κατονομάστηκε απλά ως Μουχαμέτ, κι ακόμη ένας άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, σχεδόν 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου, μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

Στα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο, μέλη σωστικών συνεργείων εικονίζονται να μεταφέρουν τους δυο διασωθέντες με φορεία σε ασθενοφόρα που περιμένουν.

Σύμφωνα τώρα με το Anadolu, πρόκειται για δύο αδέρφια.

Two brothers were pulled out alive from the rubble in southern Türkiye’s Kahramanmaras province 198 hours after the earthquake



