Ζελένσκι: Αυτό είναι το δωμάτιο-κρησφύγετο στο οποίο ζει εδώ και ένα χρόνο

«Εδώ μένω ένα χρόνο τώρα», λέει ο πρόεδροςΒολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ουκρανό δημοσιογράφο Ντμίτρο Κομαρόβ, δείχνοντάς του το δωμάτιο στο οποίο διαμένει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μάλιστα, στο βίντεο ο Ζελένσκι δείχνει την ντουλάπα του και τα ρούχα που φοράει, από τις στρατιωτικές ενδυμασίες μέχρι το κοστούμι του.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf