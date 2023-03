Βαθιά κρίση στη Βρετανία από «σουτ-ξυράφι» του Γκάρι Λίνεκερ

Με το βρετανικό Κοινοβούλιο να ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα να συζητά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης των Τόρις για το μεταναστευτικό, ένα νόμο για τον οποίο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις έχουν εκφράσει τις έντονες ανησυχίες τους, η Βρετανία περνά ένα Σαββατοκύριακο με αντικείμενο συζήτησης την απόφαση του BBC να «παγώσει» τη συνεργασία του με τον πρώην ποδοσφαιριστή και επί δεκαετίες παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ, για σχόλια που έκανε αυτός κατά του νομοσχεδίου, με την υπόθεση να αποκτά πολιτικές διαστάσεις και μια δυνητική κρίση για τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Η απόλυση του πρώην ποδοσφαιριστή Γκάρι Λίνεκερ έχει επηρεάσει τους τρεις, ίσως πιο θεμελιώδεις θεσμούς της βρετανικής ζωής: κυβέρνηση, BBC και ποδόσφαιρο, μεταδίδει η Deutsche Welle.

Δεν θα μπορούσε να είναι άλλωστε αλλιώς. Το θέμα ξέσπασε μετά από το αμφιλεγόμενο μεταναστευτικό νομοσχέδιο που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα η συντηρητική κυβέρνηση. Ο Γκάρι Λίνεκερ, αθλητικός παρουσιαστής του BBC, σχολίασε το νομοσχέδιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ως «κάτι περισσότερο από άθλιο», προσθέτοντας μάλιστα ότι «η γλώσσα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση θυμίζει Γερμανία του ‘30».

Στη συνέχεια, το BBC αποφάσισε να τον απολύσει εξηγώντας ότι, «παραβίασε τους όρους της αντικειμενικότητας που απαιτεί ο σταθμός από όσους εργάζονται σε αυτόν. Και τέλος, το ποδόσφαιρο, καθώς όχι μόνο «ξηλώθηκε» ένας θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου, αλλά παράλληλα και άλλοι συμπαρουσιαστές και σχολιαστές αρνήθηκαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Λίνεκερ.

Στη μακρά λίστα των υπέρμαχων του παρουσιαστή προστέθηκαν μάλιστα, ποδοσφαιριστές και προπονητές ομάδων, οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις στη κάμερα του BBC μετά από τα παιχνίδια.

Ενδεικτικό, ότι η χθεσινή εκπομπή Match of the Day, την οποία ο Γκάρι Λίνεκερ παρουσιάζει από το 1999, διήρκησε μόλις 20 λεπτά, παρουσιάζοντας μόνο στιγμιότυπα χωρίς σχολιασμό, σε αντίθεση με τον χρόνο των 80’ που διαρκεί κανονικά η εκπομπή.

Σχεδόν 72 ώρες μετά το ξέσπασμα της διαμάχης λοιπόν, παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας και μάλιστα το όνομα Λίνεκερ κατακλύζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τα βρετανικά πρωτοσέλιδα. Το επίθετό του συνοδεύουν οι λέξεις χάος, καταιγίδα και μπλακάουτ.

Γιατί όμως τα βλέμματα όλων στρέφονται στο μέλλον του BBC; Βρετανοί δημοσιογράφοι ακόμα και από το ίδιο τον σταθμό, κάνουν λόγο για μια ανάδειξη θεμελιωδών προβλημάτων του κρατικού καναλιού στον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση.

Είναι αλήθεια ότι το κρατικό κανάλι έχει πολλούς αυστηρούς κανόνες για το πώς μπορούν να εκφράζονται οι εργαζόμενοί του, ακόμα και στα προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, αυτό έχει αυστηροποιηθεί ακόμα περισσότερο από το 2020 και μετά, όπου ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση του σταθμού ο Τιμ Ντέιβι.

Ο Ντέιβι δήλωσε ότι, θα ήταν «χαρά μας ο Λίνεκερ να βρίσκεται ξανά στον αέρα» όμως επανέλαβε ότι «η αντικειμενικότητα είναι ο θεμελιώδης λίθος του BBC». Πολλοί είναι εκείνοι σήμερα που υποστηρίζουν ότι, η αυστηρότητα των κανονισμών θα έπρεπε να σταματάει σε έναν παρουσιαστή αθλητικής εκπομπής, όπως ο Λίνεκερ, καθώς δεν αναμειγνύεται άμεσα με κάποιο πολιτικό πρόσωπο.

Παράλληλα δε, υπενθύμισαν ότι ο Ρίτσαρντ Σαρπ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού δεν έχει ακόμα απομακρυνθεί από την «σπουδαία» αυτή θέση του BBC παρότι ήταν πρώην δωρητής του κόμματος των Συντηρητικών και κατηγορείται ότι βοήθησε τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 800.000 λιρών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε μάλιστα το BBC, ότι «δεν λειτουργεί αμερόληπτα όταν υποχωρεί στα θέλω των συντηρητικών βουλευτών». Τονίζεται, ότι 36 βουλευτές των Τόρις ζήτησαν την απόλυση του Λίνεκερ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακέχει επιλέξει να πει ότι το ζήτημα της απόλυσης «είναι κάτι μεταξύ του Λίνεκερ και του BBC», χωρίς να προχωρά σε περισσότερα σχόλια.

Το θέμα θα συνεχιστεί για ημέρες καθώς φαίνεται πως οι όροι της αμεροληψίας εξετάζονται ξανά από το BBC ενώ ο Λίνεκερ επιμένει ότι δεν πρόκειται να «ζητήσει συγγνώμη ή να πάψει να εκφράζεται».

Σε άρθρο του BBC πάντως, σήμερα το πρωί, υπενθυμίζεται ότι στα κεντρικά γραφεία του σταθμού στο Λονδίνο υπάρχει ένα άγαλμα του συγγραφέα και πρώην εργαζομένου του BBC Τζόρτζ Όργουελ που αναγράφονται τα εξής λόγια: «Αν η ελευθερία σημαίνει κάτι, είναι το δικαίωμα να πεις στους ανθρώπους αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν»…

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί, παρά την θύελλα αντιδράσεων για την αναστολή της συνεργασίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας με τον διάσημο παρουσιαστή του Γκάρι Λίνεκερ, εξαιτίας επικριτικής για την βρετανική κυβέρνηση ανάρτησής του στο Twitter, και τα προβλήματα που προκάλεσε στις αθλητικές εκπομπές του βρετανικού οπτικοακουστικού ομίλου. "Όλοι θέλουν να επιλυθεί η κατάσταση ήρεμα", δήλωσε ο Ντέιβι σε συνέντευξή του στο BBC.

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το νομοσχέδιό της κατά της παράτυπης μετανάστευσης, το οποίο προβλέπει κυρίως να απαγορεύεται σε όσους φτάνουν μέσω της Μάγχης να ζητούν άσυλο στη Βρετανία, κάτι που βρίσκεται στα όρια του διεθνούς δικαίου, με τον ΟΗΕ και πολλές διεθνείς οργανώσεις να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τον προτεινόμενο νόμο. Την Παρασκευή, Βρετανία και Γαλλία σύναψαν νέα συμφωνία για να αναχαιτίσουν την παράτυπη μετανάστευση από τις γαλλικές ακτές, με μια αύξηση της χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας από βρετανικής πλευράς, ανακοίνωσαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στο Παρίσι.

