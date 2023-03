Υφ. Αθλητισμού: Δεν έχει κατατεθεί ελληνική υποψηφιότητα για το Μουντιάλ 2030

«Δεν υπάρχει επίσημη (ή ανεπίσημη ή οποιαδήποτε άλλης μορφής) κατάθεση συνυποψηφιότητας της χώρας μας προς τη FIFA -μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο- για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030». Αυτό επισημαίνουν κύκλοι του Υφυπουργείου Αθλητισμού ως απάντηση στα δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ περί κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας για την ανάληψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου του 2030.

«Εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο όσα δήλωσε στις 8 Φεβρουαρίου ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης περί “επαφών μεταξύ των τριών χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων για την κατάθεση υποψηφιότητας”», προστίθεται στην ενημέρωση του Υφυπουργείου.

Κατά τη διάρκεια του σημερινού (14/3) συμβουλίου της FIFA, κυκλοφόρησε νωρίτερα ότι έγιναν γνωστές υπό επίσημη μορφή οι υποψηφιότητες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από το συμβούλιο της FIFA, το Μαρόκο πήρε τη θέση της Ουκρανίας και η μία υποψήφια τριάδα για να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, αποτελείται από τις χώρες Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία.

Άλλη προσφορά που υποβλήθηκε, όπως δημοσιεύτηκε, αφορά την Ελλάδα, τη Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, ενώ υποψηφιότητα φέρεται πως κατέθεσε και η λατινοαμερικάνικη τετράδα Ουρουγουάη-Αργεντινή-Χιλή-Παραγουάη.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

