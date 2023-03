ΗΠΑ: Στη Flagstar Bank περνά το ενεργητικό της Signature Bank

Tο μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Signature Bank of New York εξαγοράζεται από θυγατρική της New York Community Bancorp, δήλωσε η Federal Deposit Insurance Corp., μία εβδομάδα μετά το κλείσιμο της τράπεζας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ράλι για τη μετοχή της New York Community Bancorp μετά την ανακοίνωση, καταγράφει το αμερικανικό CBS.

Από σήμερα, Δευτέρα, τα 40 υποκαταστήματα της Signature Bank θα λειτουργούν υπό την Flagstar Bank, θυγατρική της New York Community Bancorp, ανακοίνωσε η αμερικανική ρυθμιστική αρχή. Το FDIC πρόσθεσε ότι όλες οι καταθέσεις που αναλαμβάνει η Flagstar θα είναι ασφαλισμένες από το FDIC μέχρι το όριο ασφάλισης των 250.000 $. Η προσφορά της Flagstar δεν συμπεριλαμβάνει καταθέσεις αξίας 4 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την ψηφιακή τραπεζική της Signature. Η FDIC είπε ότι θα παρέχει αυτές τις καταθέσεις απευθείας στους πελάτες.

Μέχρι στιγμής, η FDIC εκτιμά ότι η κατάρρευση της Signature έχει κοστίσει στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων περίπου 2,5 δισ. δολάρια.

Ακόμη και μετά τη συναλλαγή, το FDIC εξακολουθεί να διατηρεί δάνεια αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων που ήταν στα βιβλία της Signature, καθώς και καταθέσεις 4 δισ. δολαρίων. Η Flagstar αγόρασε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 38,4 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων και δάνεια ύψους 12,9 δισ. δολ. που αγοράστηκαν με μεγάλο discount.