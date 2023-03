Η UBS επαναφέρει τον Ermotti στη θέση του CEO

Η UBS Group όρισε τον Sergio Ermotti ως διευθύνοντα σύμβουλό της, αντικαθιστώντας τον Ralph Hamers, σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση λιγότερο δύο εβδομάδες μετά τη συμφωνία της τράπεζας για την εξαγορά της Credit Suisse Group.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Ermotti επιστρέφει σε έναν ρόλο που είχε για εννέα χρόνια και ο Hamers μένει στην τράπεζα για μια μεταβατική περίοδο, ανέφερε σε δήλωσή της την Τετάρτη η τράπεζα που εδρεύει στη Ζυρίχη.

Οι αλλαγές ισχύουν από τις 5 Απριλίου, μετά από ετήσια γενική συνέλευση.

