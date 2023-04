Αθλητικά παπούτσια του Michael Jordan πουλήθηκαν στο ρεκόρ των $2,2 εκατ.

Ενα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια του Michael Jordan από τη διάσημη σεζόν του «Last Dance» σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ την Τρίτη, καθώς πουλήθηκε 2,2 εκατομμύρια δολάρια από τον οίκο Sotheby's. Με ένα χτύπημα, τα Air Jordan 13s έγιναν τα πιο ακριβά αθλητικά παπούτσια που έχουν πουληθεί ποτέ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's, ήταν το τελευταίο ζευγάρι των Air Jordan XIII Breds (συντομογραφία για «μαύρο και κόκκινο») που «ο Μάικλ θα έπαιρνε ποτέ σε έναν αγώνα του ΝΒΑ». Τα φόρεσε στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών του NBA του 1998.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE