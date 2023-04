ΔΝΤ: Νέα αναθεώρηση για το πρόγραμμα «διάσωσης» της Αργεντινής

Η Αργεντινή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επανεξετάζουν το πρόγραμμα ύψους 44 δισ. δολαρίων για τη χώρα, καθώς η εκτεταμένη ξηρασία αναμένεται να επιφέρει ύφεση, σύμφωνα με εντεταλμένο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομίας που ζήτησε να μην κατονομαστεί, αναφέρει το Bloomberg.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι στο τραπέζι βρίσκονται όλες οι επιλογές αναφορικά με την πέμπτη αναθεώρηση του μεγαλύτερου προγράμματος του ΔΝΤ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος του Ταμείου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ενώ το υπουργείο Οικονομίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Good meeting with the Minister @sergiomassa. We talked about the impact of the worst drought in Argentine history and we committed to continue working closely together to strengthen the program under this difficult scenario. pic.twitter.com/5faZDk9tYe