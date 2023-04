ΗΠΑ: Αστυνομικοί χτύπησαν λάθος πόρτα και... σκότωσαν τον ιδιοκτήτη

Αφού κέντρο της άμεσης δράσης έλαβε κλήση την 5η Απριλίου για συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, αστυνομικοί έσπευσαν μέσα στη νύχτα και χτύπησαν την πόρτα σπιτιού στην Φάρμιγκτον, στο Νέο Μεξικό (νότια), προτού σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που πήγε να ανοίξει κρατώντας πιστόλι, δευτερόλεπτα αφού συνειδητοποίησαν πως βρίσκονταν απέναντι από το σημείο όπου χρειαζόταν να επέμβουν, αναγνώρισαν οι αρχές και πιστοποίησαν βίντεο από τις κάμερες που φόραγαν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ενώ η κλήση αφορούσε στο σπίτι με αριθμό 5308 της λεωφόρου Βάλι Βιου, η περίπολος των τριών αστυνομικών χτύπησε επανειλημμένα την πόρτα της κατοικίας με αριθμό 5305, ήταν διακοσμημένη με πασχαλινό λαγουδάκι, φωνάζοντας «αστυνομία!».

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες που φόραγαν, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από τις αρχές της πολιτείας, ο Ρόμπερτ Ντότσον, 52 ετών, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, πήγε εντέλει να τους ανοίξει – κρατώντας πιστόλι στο χέρι. Του φώναξαν να ρίξει το όπλο και να σηκώσει ψηλά τα χέρια· κατόπιν του έριξαν.

Ο άνδρας εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Κατόπιν η σύζυγός του, επίσης οπλισμένη με πιστόλι, ούρλιαξε «ω θεέ μου» κι άνοιξε πυρ εναντίον τους – ανταπέδωσαν τα πυρά, προτού η γυναίκα συνειδητοποιήσει πως ήταν αστυνομικοί και κατεβάσει το όπλο, χωρίς να τραυματιστεί ούτε εκείνη ούτε τα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η αστυνομία τόνισε πως δεν είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί τα μέλη της πήγαν σε λάθος σπίτι, παρότι είχαν υπάρξει επανειλημμένα επικοινωνίες με το κέντρο. Με βάση τα βίντεο από τις κάμερες που φόραγαν, συνειδητοποίησαν πως δεν βρίσκονταν εκεί όπου έπρεπε μερικές στιγμές προτού ανοίξει η πόρτα.

Τα ονόματα των αστυνομικών δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

